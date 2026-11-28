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मामला वीरवार का है। नागरिक अस्पताल के कमरा नंबर-22 में वार्ड बॉय अमित कुमार के साथ मारपीट हुई थी। अमित ने दूसरे पक्ष के लोगों पर मारपीट करने के आरोप लगाए थे। वहीं भाजपा पिंडारा मंडल अध्यक्ष कौशल्या ने भी मारपीट के आरोप लगाते हुए अपना पक्ष रखा है। दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें दी गई हैं।कौशल्या और अमित फिलहाल नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. पालेराम कटारिया की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित की थी। सिविल सर्जन ने कमेटी को तीन दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।शनिवार को कमेटी ने संबंधित लोगों के बयान दर्ज करने शुरू किए। सोमवार शाम तक सभी पक्षों को सुनकर रिपोर्ट सौंपने की तैयारी है। कौशल्या ने आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस को भी शिकायत दी थी लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जांच कमेटी दोनों पक्षों के आरोपों और शिकायतों के आधार पर घटनाक्रम की पड़ताल करेगी।मामले की जांच शुरू हो गई है। सोमवार को मामले की जांच रिपोर्ट मिलेगी। इसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।