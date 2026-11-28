Jind News: नागरिक अस्पताल मारपीट मामले में जांच शुरू, सोमवार तक कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:32 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:32 PM IST
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जींद। नागरिक अस्पताल में वार्ड बॉय अमित कुमार और भाजपा महिला मंडल अध्यक्ष के बीच हुई मारपीट के मामले में स्वास्थ्य विभाग की जांच शुरू हो गई है। शनिवार को डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. पालेराम कटारिया की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय कमेटी ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। कमेटी को सोमवार तक जांच पूरी कर सिविल सर्जन को रिपोर्ट सौंपनी है।
मामला वीरवार का है। नागरिक अस्पताल के कमरा नंबर-22 में वार्ड बॉय अमित कुमार के साथ मारपीट हुई थी। अमित ने दूसरे पक्ष के लोगों पर मारपीट करने के आरोप लगाए थे। वहीं भाजपा पिंडारा मंडल अध्यक्ष कौशल्या ने भी मारपीट के आरोप लगाते हुए अपना पक्ष रखा है। दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें दी गई हैं।
कौशल्या और अमित फिलहाल नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. पालेराम कटारिया की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित की थी। सिविल सर्जन ने कमेटी को तीन दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
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शनिवार को कमेटी ने संबंधित लोगों के बयान दर्ज करने शुरू किए। सोमवार शाम तक सभी पक्षों को सुनकर रिपोर्ट सौंपने की तैयारी है। कौशल्या ने आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस को भी शिकायत दी थी लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जांच कमेटी दोनों पक्षों के आरोपों और शिकायतों के आधार पर घटनाक्रम की पड़ताल करेगी।
बाक्स
मामले की जांच शुरू हो गई है। सोमवार को मामले की जांच रिपोर्ट मिलेगी। इसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. सुमन कोहली, सीएमओ नागरिक अस्पताल जींद
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मामला वीरवार का है। नागरिक अस्पताल के कमरा नंबर-22 में वार्ड बॉय अमित कुमार के साथ मारपीट हुई थी। अमित ने दूसरे पक्ष के लोगों पर मारपीट करने के आरोप लगाए थे। वहीं भाजपा पिंडारा मंडल अध्यक्ष कौशल्या ने भी मारपीट के आरोप लगाते हुए अपना पक्ष रखा है। दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें दी गई हैं।
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कौशल्या और अमित फिलहाल नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. पालेराम कटारिया की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित की थी। सिविल सर्जन ने कमेटी को तीन दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
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शनिवार को कमेटी ने संबंधित लोगों के बयान दर्ज करने शुरू किए। सोमवार शाम तक सभी पक्षों को सुनकर रिपोर्ट सौंपने की तैयारी है। कौशल्या ने आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस को भी शिकायत दी थी लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब जांच कमेटी दोनों पक्षों के आरोपों और शिकायतों के आधार पर घटनाक्रम की पड़ताल करेगी।
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मामले की जांच शुरू हो गई है। सोमवार को मामले की जांच रिपोर्ट मिलेगी। इसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। -डॉ. सुमन कोहली, सीएमओ नागरिक अस्पताल जींद