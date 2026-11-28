Jind News: प्रशासन कार्रवाई से माताओं से बिछड़े बछड़े, सड़कों पर भटकने को मजबूर
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:33 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:33 PM IST
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जींद। जलेबी चौक स्थित दंडी स्वामी गोशाला से 27 नवंबर को प्रशासन की ओर से गोवंश हटाए जाने के बाद कई छोटे बछड़े अपनी माताओं से बिछड़ गए हैं। गोसेवा समितियों ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि गोवंश को बिना किसी ठोस योजना और पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के सड़कों पर खदेड़ दिया गया।
इसके चलते कई बछड़े अपनी माताओं से अलग हो गए। अब कुछ बछड़े और गोवंश बस स्टैंड के आसपास की कॉलोनियों और सड़कों पर भटक रहे हैं। इससे उनके सड़क हादसों का शिकार होने का खतरा बना हुआ है।
गोशाला संचालक दंडी स्वामी ने बताया कि गोशाला में काफी संख्या में गोवंश के साथ छोटे बछड़े भी मौजूद थे। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान गोवंश को एक साथ खदेड़ने के कारण कई बछड़े अपनी माताओं से बिछड़ गए। कुछ गोवंश शाम के समय वापस लौट आए लेकिन कई बछड़े अब भी अपनी माताओं से अलग हैं। उन्होंने कहा कि छोटे बछड़ों के लिए अपनी माताओं से दूर रहना परेशानी का कारण बन रहा है।
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उन्होंने आरोप लगाया कि गोवंश को हटाने के दौरान उनके बचाव और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। इस दौरान कुछ गोवंश के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात भी सामने आई है।
गोसेवा समितियों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़कों और कॉलोनियों में भटक रहे गोवंश को सुरक्षित तरीके से पकड़ा जाए। संवाद
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इसके चलते कई बछड़े अपनी माताओं से अलग हो गए। अब कुछ बछड़े और गोवंश बस स्टैंड के आसपास की कॉलोनियों और सड़कों पर भटक रहे हैं। इससे उनके सड़क हादसों का शिकार होने का खतरा बना हुआ है।
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गोशाला संचालक दंडी स्वामी ने बताया कि गोशाला में काफी संख्या में गोवंश के साथ छोटे बछड़े भी मौजूद थे। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान गोवंश को एक साथ खदेड़ने के कारण कई बछड़े अपनी माताओं से बिछड़ गए। कुछ गोवंश शाम के समय वापस लौट आए लेकिन कई बछड़े अब भी अपनी माताओं से अलग हैं। उन्होंने कहा कि छोटे बछड़ों के लिए अपनी माताओं से दूर रहना परेशानी का कारण बन रहा है।
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उन्होंने आरोप लगाया कि गोवंश को हटाने के दौरान उनके बचाव और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। इस दौरान कुछ गोवंश के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात भी सामने आई है।
गोसेवा समितियों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़कों और कॉलोनियों में भटक रहे गोवंश को सुरक्षित तरीके से पकड़ा जाए। संवाद