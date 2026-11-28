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इसके चलते कई बछड़े अपनी माताओं से अलग हो गए। अब कुछ बछड़े और गोवंश बस स्टैंड के आसपास की कॉलोनियों और सड़कों पर भटक रहे हैं। इससे उनके सड़क हादसों का शिकार होने का खतरा बना हुआ है।गोशाला संचालक दंडी स्वामी ने बताया कि गोशाला में काफी संख्या में गोवंश के साथ छोटे बछड़े भी मौजूद थे। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान गोवंश को एक साथ खदेड़ने के कारण कई बछड़े अपनी माताओं से बिछड़ गए। कुछ गोवंश शाम के समय वापस लौट आए लेकिन कई बछड़े अब भी अपनी माताओं से अलग हैं। उन्होंने कहा कि छोटे बछड़ों के लिए अपनी माताओं से दूर रहना परेशानी का कारण बन रहा है।उन्होंने आरोप लगाया कि गोवंश को हटाने के दौरान उनके बचाव और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। इस दौरान कुछ गोवंश के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात भी सामने आई है।गोसेवा समितियों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़कों और कॉलोनियों में भटक रहे गोवंश को सुरक्षित तरीके से पकड़ा जाए। संवाद