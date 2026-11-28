विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कमेटी के अनुसार, यह फैसला सभी नौ सदस्यों की सामूहिक सहमति से नहीं लिया गया है। साथ ही चुनाव से संबंधित मामला पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के चलते एक दिसंबर को होने वाली सुनवाई के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। एडहॉक कमेटी की ओर से कहा गया है कि चुनाव कार्यक्रम जारी करना महत्वपूर्ण निर्णय है।इसे सभी नौ सदस्यों की सहमति और विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाना चाहिए। आरोप लगाया गया है कि बैठक बुलाने से कम से कम दो दिन पहले सभी सदस्यों को नियमानुसार नोटिस और एजेंडा भी नहीं दिया गया। एडहॉक कमेटी ने स्पष्ट किया कि पांच सदस्यों की बैठक में लिया गया निर्णय सभी नौ सदस्यों का सर्वसम्मत फैसला नहीं माना जाए। सदस्यों से एसोसिएशन के संविधान, नियमों और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए आगे की कार्रवाई करने की अपील की गई है।कमेटी के स्पष्टीकरण के अनुसार, बार एसोसिएशन के चुनाव करवाने या नहीं करवाने को लेकर हाईकोर्ट में रिट याचिका विचाराधीन है। इसकी सुनवाई एक दिसंबर 2026 को निर्धारित है। कमेटी का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया और कार्यक्रम जारी करने सहित किसी भी तरह की चुनावी कार्रवाई हाईकोर्ट से आवश्यक स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही शुरू की जाएगी।