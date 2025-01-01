Jind News: एडवोकेट से मारपीट मामले में आज कार्यालय का घेराव
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:22 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:22 AM IST
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सफीदों। गांव हाट स्थित 33 केवी बिजली घर में 16 सितंबर की रात एडवोकेट प्रवीण कुमार बूरा के साथ कथित मारपीट के मामले में पुलिस कार्रवाई को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहा धरना रविवार को आठवें दिन भी जारी रहा। धरने पर किसान, मजदूर, महिलाएं और ग्रामीण डटे रहे।
प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को आंदोलन को और तेज करने का एलान किया है। दोपहर 12 बजे पुरानी अनाज मंडी से किसान-मजदूर और ग्रामीण एकत्र होकर नहर से पुराने बस स्टैंड होते हुए एसडीएम और डीएसपी कार्यालय तक पहुंचेंगे और घेराव करेंगे।
धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मामले में बताए जा रहे दूसरे मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके अलावा एफआईआर में नामजद बिजली निगम कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर दोष मिलने पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। चेतावनी दी कि यदि पुलिस प्रशासन कार्रवाई में गंभीरता नहीं दिखाता तो अधिकारियों को चूड़ियां भेंट कर विरोध दर्ज कराया जाएगा।
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बैठे किसान नेता छाजू राम, बलवान और इकबाल सिंह ने आरोप लगाया कि विधायक रामकुमार गौतम ने अब तक धरना स्थल पर पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन नहीं दिया। संवाद
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प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को आंदोलन को और तेज करने का एलान किया है। दोपहर 12 बजे पुरानी अनाज मंडी से किसान-मजदूर और ग्रामीण एकत्र होकर नहर से पुराने बस स्टैंड होते हुए एसडीएम और डीएसपी कार्यालय तक पहुंचेंगे और घेराव करेंगे।
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धरना स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मामले में बताए जा रहे दूसरे मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके अलावा एफआईआर में नामजद बिजली निगम कर्मचारियों की भूमिका की जांच कर दोष मिलने पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। चेतावनी दी कि यदि पुलिस प्रशासन कार्रवाई में गंभीरता नहीं दिखाता तो अधिकारियों को चूड़ियां भेंट कर विरोध दर्ज कराया जाएगा।
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बैठे किसान नेता छाजू राम, बलवान और इकबाल सिंह ने आरोप लगाया कि विधायक रामकुमार गौतम ने अब तक धरना स्थल पर पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन नहीं दिया। संवाद