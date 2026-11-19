विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बुधवार दोपहर डीएमसी जींद अनिल कुमार दून नरवाना पहुंचे। उन्होंने एलआईसी रोड स्थित नगर परिषद कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर कर तेजी से पूरा करवाने के निर्देश दिए। बैठक में सफाई व्यवस्था और कूड़ा उठान को लेकर भी चर्चा हुई।इसके बाद डीएमसी अधिकारियों के साथ बाबा गैबी साहब मंदिर के पीछे प्रस्तावित निर्माण स्थल पर पहुंचे और जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने उपलब्ध जमीन और निर्माण की संभावनाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को पूरा रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए। जमीन से संबंधित रिपोर्ट मुख्यालय भेजी गई है। वहां से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद निर्माण की आगामी प्रक्रिया शुरू होगी।डीएमसी ने बताया कि नगर परिषद भवन और डिजिटल लाइब्रेरी एक ही परिसर में बनाई जाएंगी। इसके साथ ही परिसर में पार्क विकसित करने की संभावना भी तलाशी जा रही है, ताकि खाली जगह का बेहतर उपयोग हो सके। इससे शहरवासियों को एक ही स्थान पर प्रशासनिक और शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी।डीएमसी अनिल कुमार दून ने बताया कि अगले तीन से चार दिन में विकास कार्यों के टेंडर जारी किए जाएंगे। शहर के मुख्य हाईवे पर प्रत्येक शुक्रवार दोपहर दो से शाम पांच बजे तक विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसमें सड़क किनारे सफाई और कूड़ा उठाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बाबा गैबी साहब के पीछे खाली पड़ी नगर परिषद की जगह का चयन नगर परिषद की नई बिल्डिंग के लिए किया गया है जिसकी रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गई है। मुख्यालय से अप्रूवल आने के बाद ही आगामी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।