Jind News: राममेहर शर्मा बने जनस्वास्थ्य विभाग कर्मचारी यूनियन नरवाना के प्रधान
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:00 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:00 AM IST
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नरवाना। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग शाखा नरवाना के मध्यावधि चुनाव में राममेहर शर्मा को सर्वसम्मति से प्रधान चुना गया। यह चुनाव 15 नवंबर को यूनियन के पूर्व प्रधान सुरेश जांगड़ा के पद से इस्तीफा देने के बाद करवाया गया। सुरेश जांगड़ा को जिला कमेटी जींद की ओर से राज्य कमेटी में भेजा गया, जहां उन्हें मुख्य संगठन सचिव नियुक्त किया गया है। इसके बाद शाखा प्रधान का पद रिक्त हो गया था। चुनाव यूनियन महासचिव महावीर तारागढ़ व राज्य चेयरमैन सत्यपाल वर्मा की देखरेख में संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान संजय राठी ने की। कर्मचारियों ने सुरेश जांगड़ा को राज्य कमेटी में नई जिम्मेदारी मिलने पर पदाधिकारियों का आभार जताया। इस मौके पर सतीश कौशिक, सुरजीत, रणधीर, सुरेश नैन, रामपाल नैन सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। संवाद
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