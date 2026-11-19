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एसडीएम होशियार सिंह ने बताया कि जुलाना में वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। लंबे समय से क्षेत्र के लोग उपमंडल कार्यालय में इन सुविधाओं को शुरू करने की मांग कर रहे थे। अब उनकी मांग पूरी हो गई है।उन्होंने बताया कि इन सुविधाओं के शुरू होने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। पहले वाहन पंजीकरण और लाइसेंस संबंधी कार्यों के लिए लोगों को जींद जाना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का आने-जाने में पूरा दिन लग जाता था। अब स्थानीय स्तर पर ही ये सेवाएं मिलने से लोगों को अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा।जुलाना उपमंडल में इन सेवाओं के शुरू होने के बाद लोगों ने लाभ लेना भी शुरू कर दिया है। अब तक 350 वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा 18 लर्निंग लाइसेंस बनाए जा चुके हैं, जबकि दो ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया है।जुलाना को उपमंडल बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। प्रदेश के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 17 फरवरी 2020 को जुलाना में आयोजित जनसभा में इसे उपमंडल बनाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद छह दिसंबर 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जुलाना को उपमंडल बनाने की घोषणा की थी। दो फरवरी 2024 को जारी आदेश के तहत जुलाना को स्थायी एसडीएम मिला। जींद जिले में जींद, नरवाना, सफीदों, उचाना और जुलाना सहित पांच विधानसभा क्षेत्र हैं। जुलाना को उपमंडल का दर्जा मिलने के साथ ही जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों को यह प्रशासनिक सुविधा मिल गई।फोटो कैप्शन:18 जुलाना 03: ड्राईविंग लाइसेंस बनाते कर्मचारी। संवाद18 जुलाना 04: वाहन चालक को लाइसेंस सौंपते एसडीएम होशियार सिंह। संवाद