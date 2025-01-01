फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   More than 50 primary schools are waiting for benches, children are studying on the ground.

Jind News: बेंचों के इंतजार में 50 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल, जमीन पर बैठकर पढ़ रहे नौनिहाल

Mon, 31 Aug 2026 12:31 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
More than 50 primary schools are waiting for benches, children are studying on the ground.
30जेएनडी29: पिल्लूखेड़ा क्षेत्र के एक गांव के स्कूल में बैंचों की कमी के कारण जमीन पर बैठकर पढ़
जींद। जिले के 50 से अधिक राजकीय प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे विद्यार्थियों को को पर्याप्त बेंच नहीं मिलने के कारण गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन स्कूलों में 500 से अधिक बेंचों की जरूरत है।
विज्ञापन

शिक्षा विभाग की ओर से पिछले माह स्कूलों से बेंचों की डिमांड मांगी गई थी। स्कूलों ने अपनी जरूरत के अनुसार मांग भेज भी दी लेकिन अब तक बेंचों की सप्लाई नहीं हो पाई है। कई स्कूलों में बच्चों को मजबूरी में जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है।
विज्ञापन

स्कूलों के अध्यापकों का कहना है कि बेंचों की जरूरत को लेकर साल में दो बार डिमांड भेजी जाती है। इसके बावजूद लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। जिले में कुल 423 राजकीय प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें करीब 3200 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इनमें से 50 से अधिक स्कूल ऐसे हैं, जहां विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में बैठने के लिए पर्याप्त बेंच उपलब्ध नहीं हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कुछ स्कूलों में पुराने और टूटे बेंच होने के कारण भी बच्चों को बैठने में परेशानी होती है। स्कूल शिक्षकों के अनुसार छोटे बच्चों के लिए लंबे समय तक जमीन पर बैठकर पढ़ना आसान नहीं है। गर्मियों में फर्श गर्म होने और सर्दियों में ठंडा होने के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। बारिश के मौसम में भी समस्या और बढ़ जाती है।

बाक्स
अध्यापकों से बैंचों की कमी को लेकर डिमांड ली गई है। इसको मुख्यालय भेजा गया है। उम्मीद है कि स्कूलों में जरूरत के अनुसार जल्द ही बैंच पहुंचाए जाएंगे, ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके।
-मुन्नी देवी, जिला शिक्षा अधिकारी जींद।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed