श्रद्धा और विश्वास से भगवान गणेश का ध्यान करने से दूर होते हैं सभी विघ्न : बनवाला
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:20 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:20 AM IST
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नरवाना। प्रेम नगर स्थित बनवाला भवन में आयोजित 16वें विशाल गणेशोत्सव में मंगलवार को श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के भजनों पर जमकर थिरककर भक्ति भाव प्रकट किया। भक्तों की मस्तीमयी भक्ति से पूरा पंडाल गणेशमय हो गया।
इससे पहले महिलाओं की ओर से संकीर्तन किया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के भजनों का गुणगान किया। गणेशोत्सव के आयोजक गणेश भक्त फूल सिंह बनवाला ने कहा कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश का ध्यान करने से मनुष्य के सभी विघ्नों का हरण होता है।
उन्होंने कहा कि गणपति भगवान को विघ्नहर्ता माना जाता है और उनकी आराधना से मन को शांति व सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उन्होंने बताया कि बनवाला भवन में आयोजित गणेशोत्सव के दौरान प्रतिदिन सुबह और सायंकाल आरती का आयोजन किया जाएगा। दोपहर के समय महिलाओं की ओर से संकीर्तन होगा। इसके अलावा प्रतिदिन अर्धरात्रि जागरण का आयोजन भी किया जाएगा।
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इसी दौरान भगवान गणेश की इच्छा से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने बताया कि गणेश महोत्सव के समापन पर भव्य झांकियों के साथ शोभायात्रा निकाली जाएगी।
इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थानीय सिरसा ब्रांच नहर में वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि-विधान के साथ विसर्जित किया जाएगा। इस अवसर पर रामरती देवी, पवनजीत बनवाला, मनोज, परमजीत, रिंकू, सुनीता, निशांत बनवाला, हिमांशी, हिमानी, रुद्र, शौर्य, निकिता और अंजलि मौजूद रहे।
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इससे पहले महिलाओं की ओर से संकीर्तन किया गया जिसमें श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के भजनों का गुणगान किया। गणेशोत्सव के आयोजक गणेश भक्त फूल सिंह बनवाला ने कहा कि पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश का ध्यान करने से मनुष्य के सभी विघ्नों का हरण होता है।
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उन्होंने कहा कि गणपति भगवान को विघ्नहर्ता माना जाता है और उनकी आराधना से मन को शांति व सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उन्होंने बताया कि बनवाला भवन में आयोजित गणेशोत्सव के दौरान प्रतिदिन सुबह और सायंकाल आरती का आयोजन किया जाएगा। दोपहर के समय महिलाओं की ओर से संकीर्तन होगा। इसके अलावा प्रतिदिन अर्धरात्रि जागरण का आयोजन भी किया जाएगा।
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इसी दौरान भगवान गणेश की इच्छा से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने बताया कि गणेश महोत्सव के समापन पर भव्य झांकियों के साथ शोभायात्रा निकाली जाएगी।
इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थानीय सिरसा ब्रांच नहर में वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि-विधान के साथ विसर्जित किया जाएगा। इस अवसर पर रामरती देवी, पवनजीत बनवाला, मनोज, परमजीत, रिंकू, सुनीता, निशांत बनवाला, हिमांशी, हिमानी, रुद्र, शौर्य, निकिता और अंजलि मौजूद रहे।