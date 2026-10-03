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गेहूं के एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी किसानों से भद्दा मजाक : दुष्यंत चौटाला

Sat, 03 Oct 2026 02:34 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 02:34 AM IST
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Marginal hike in wheat MSP is a cruel joke on farmers: Dushyant Chautala
फोटो 02जेएनडी22-गुरुकुल खेड़ा में महेंद्र खटकड़ के निवास पर पहुंचे पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत - फोटो : अमर उजाला
उचाना। पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं जजपा के वरिष्ठ नेता दुष्यंत चौटाला ने गेहूं के एमएसपी में मामूली बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डीजल, खाद और बीज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं जबकि गेहूं के भाव में की गई बढ़ोतरी किसानों की बढ़ती लागत के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। दुष्यंत चौटाला हलके के गांव करसिंधु, गुरुकुल खेड़ा और बधाना में कार्यकर्ताओं के यहां पहुंचे। गुरुकुल खेड़ा में उन्होंने महेंद्र खटकड़ के निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और क्षेत्र के लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि गेहूं के एमएसपी में चवन्नी की बढ़ोतरी किसान से भद्दा मजाक है। किसान अपने हकों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय प्रचार और घोषणाओं तक सीमित है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज सरकार से हर वर्ग तंग है। किसान, मजदूर, व्यापारी और युवा सहित हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि किसानों की बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार को एमएसपी में पर्याप्त बढ़ोतरी करनी चाहिए। इस मौके पर जोरा सिंह डूमरखा, वीरेंद्र कौशिक, सतबीर करसिंधु, रमन खटकड़, संदीप खटकड़ मौजूद रहे।
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