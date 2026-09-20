Jind News: ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

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जीआरपी को शनिवार रात दस बजे सूचना मिली थी कि पानीपत रेललाइन पर जेल के पीछे ट्रेन की चपेट में आ गया है। इस सूचना पर जीआरपी तुरंत मौके पर पहुंची। आसपास पूछताछ करने पर मृतक की शिनाख्त इंप्लाइज कॉलोनी निवासी अशोक कुमार के रूप में हुई।पुलिस ने परिजनों को मौके पर बुलाया। अशोक प्राइवेट बस पर चालक थे और वह अक्सर शाम को खाना खाने के बाद रेललाइन की तरफ घूमने जाते थे लेकिन वह ट्रेन की चपेट में आ गए।थाना प्रभारी चरण सिंह ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज कर शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है।