Jind News: ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:44 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:44 PM IST
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जींद। पानीपत रेललाइन पर जेल के पीछे देर रात ट्रेन की चपेट में आने से इंप्लाइज कॉलोनी निवासी 56 वर्षीय अशोक कुमार की मौत हो गई। सूचना मिलने पर जीआरपी ने शव को नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया।
जीआरपी को शनिवार रात दस बजे सूचना मिली थी कि पानीपत रेललाइन पर जेल के पीछे ट्रेन की चपेट में आ गया है। इस सूचना पर जीआरपी तुरंत मौके पर पहुंची। आसपास पूछताछ करने पर मृतक की शिनाख्त इंप्लाइज कॉलोनी निवासी अशोक कुमार के रूप में हुई।
पुलिस ने परिजनों को मौके पर बुलाया। अशोक प्राइवेट बस पर चालक थे और वह अक्सर शाम को खाना खाने के बाद रेललाइन की तरफ घूमने जाते थे लेकिन वह ट्रेन की चपेट में आ गए।
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थाना प्रभारी चरण सिंह ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज कर शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है।
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जीआरपी को शनिवार रात दस बजे सूचना मिली थी कि पानीपत रेललाइन पर जेल के पीछे ट्रेन की चपेट में आ गया है। इस सूचना पर जीआरपी तुरंत मौके पर पहुंची। आसपास पूछताछ करने पर मृतक की शिनाख्त इंप्लाइज कॉलोनी निवासी अशोक कुमार के रूप में हुई।
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पुलिस ने परिजनों को मौके पर बुलाया। अशोक प्राइवेट बस पर चालक थे और वह अक्सर शाम को खाना खाने के बाद रेललाइन की तरफ घूमने जाते थे लेकिन वह ट्रेन की चपेट में आ गए।
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थाना प्रभारी चरण सिंह ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज कर शव का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है।