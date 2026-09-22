Jind News: घर बैठे कर सकेंगे जमीन-प्लॉट की निशानदेही, नहीं काटने होंगे तहसील के चक्कर

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प्रदेशभर में नई व्यवस्था शुरू होने के बाद ऑनलाइन निशानदेही के लिए अब तक 12,774 आवेदन आ चुके हैं। इससे लोगों को आवेदन जमा करने, उसकी स्थिति जानने और निशानदेही की प्रक्रिया के लिए कार्यालयों में जाने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।अब तक जमीन या प्लॉट की निशानदेही के लिए लोगों को संबंधित तहसील कार्यालय में आवेदन देना पड़ता था। इसके बाद राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ती थी। कई बार आवेदन की स्थिति जानने या निशानदेही की तारीख की जानकारी लेने के लिए भी लोगों को कार्यालय पहुंचना पड़ता था।प्लॉट या जमीन की निशानदेही के लिए किए गए आवेदन के बाद मालिक के पास फीस भरने के लिए मोबाइल फोन पर मैसेज आएगा। फीस भरने का समय 15 दिन रहेगा। फीस जमा करवाने के बाद निशानदेही की तारीख भी निर्धारित होने का मैसेज से ही पता चलेगा। यदि जमीन मालिक ने 15 दिन के अंदर फीस नहीं जमा करवाई तो आवेदन खुद ही रद्द हो जाएगा।राजस्व विभाग की नई व्यवस्था का लाभ जमीन मालिकों के साथ-साथ उन लोगों को भी मिलेगा, जिन्हें प्लॉट की सीमाओं अथवा भूमि की वास्तविक स्थिति स्पष्ट कराने के लिए निशानदेही की जरूरत पड़ती है। ऑनलाइन आवेदन होने से रिकॉर्ड के आधार पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इससे तहसील कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ कम होने और लोगों का समय बचने की संभावना है।जिलावार लंबित सीमांकन अनुरोधों की सूचीजिले का नाम, कुल अनुरोध, सीआरओ के पास लंबित, कानूनगो के पास लंबितअंबाला -1078, 165, 234भिवानी 739, 23 ,233चरखी दादरी-1057-43-547फरीदाबाद-51-1-2फतेहाबाद-1076-6-193गुरुग्राम-82-8-12हांसी-15-0-2हिसार-815-21-163झज्जर-314-21-93जींद-247-4-55कैथल-479-10-54करनाल-804-06-79कुरुक्षेत्र-261-25-44महेंद्रगढ़-399-12-92मेवात-480-11-104पलवल-26-02-02पंचकूला-411-04-78पानीपत-900-25-70रेवाड़ी-284-10-25रोहतक-130-11-27सिरसा-2410-109-354सोनीपत-22-01-03यमुनानगर-694-16-137कुल-12774-534-2603राजस्व विभाग ने जमीन या प्लॉट की ऑनलाइन निशानदेही का काम शुरू कर दिया है। अब प्लॉट या जमीन की निशानदेही के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद फीस जमा करवाने के बाद ऑनलाइन निशानदेही होगी।