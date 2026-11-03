Jind News: एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, सरकारी रिकॉर्ड में प्रतिभागी बनी कीर्ति

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस समारोह में एशियन और पैरा एशियन गेम्स के 132 खिलाड़ियों को करीब 189.38 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि के चेक वितरित किए थे। कीर्ति को भी सम्मान के लिए बुलाया गया था लेकिन मंच पर उन्हें उनकी उपलब्धि के अनुरूप सम्मान नहीं मिला।हरियाणा की खेल नीति के तहत एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को तीन करोड़ रुपये दिए जाते हैं। रजत पदक विजेता को डेढ़ करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 75 लाख रुपये मिलते हैं। वहीं, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को 7.50 लाख रुपये देने का प्रावधान है।विभाग ने कीर्ति को स्वर्ण पदक विजेता की बजाय प्रतिभागी की श्रेणी में रख दिया। नतीजा यह हुआ कि उन्हें 7.50 लाख रुपये का चेक मिला। जबकि उनकी साथी खिलाड़ी नीरू ढांडा समेत अन्य गोल्ड मेडल विजेताओं को तीन-तीन करोड़ रुपये दिए गए। इस गलती से कीर्ति को मिलने वाली राशि में 2.92 करोड़ रुपये का अंतर आ गया।सम्मान समारोह के बाद कीर्ति ने अपनी बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंचाई। उन्होंने पत्र लिखकर अपनी उपलब्धि और विभागीय रिकॉर्ड में हुई गलती की जानकारी दी। कीर्ति ने कहा कि यह केवल पुरस्कार राशि का मामला नहीं है। यह उनकी मेहनत और अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि को सही पहचान देने का सवाल है। उन्होंने पत्र में यह भी बताया कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। सम्मान समारोह में उन्हें प्रतिभागी की श्रेणी में रखना निराशाजनक है।कीर्ति ने सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा से भी फोन पर बात की। उन्होंने मंत्री को पूरी परेशानी बताई। मंत्री ने उन्हें जल्द पूरा सम्मान दिलाने का भरोसा दिया। इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही।कीर्ति के पिता विजय शर्मा ने विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार, कीर्ति और उनकी साथी खिलाड़ी नीरू ढांडा के दस्तावेज एक ही दिन जमा करवाए गए थे। विभाग ने एक्सरे रिपोर्ट समेत अन्य जरूरी कागजात भी मांगे थे। परिवार ने सम्मान समारोह से करीब एक सप्ताह पहले सभी दस्तावेज जिला खेल विभाग को सौंप दिए थे। इसके बावजूद कीर्ति का नाम स्वर्ण पदक विजेताओं की सूची में सही श्रेणी में दर्ज नहीं हुआ।विभागीय गलती स्वीकार की है। कीर्ति समेत जिले के खिलाड़ियों के दस्तावेज पंचकूला मुख्यालय भेजे गए थे। क्लेरिकल मिस्टेक के कारण कीर्ति को गलत श्रेणी में दर्ज कर दिया गया।जल्द ही कीर्ति को तीन करोड़ रुपये के अवॉर्ड का ऑफर लेटर जारी कर दिया जाएगा। विभाग अपनी गलती सुधारेगा और खिलाड़ी को उनका पूरा अधिकार मिलेगा।