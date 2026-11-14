Jind News: जापान में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 11 लाख रुपये ठगे, एफआईआर

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उचाना खुर्द निवासी रोहित ने एफआईआर में बताया कि उसने सोमबीर द्वारा प्रसारित विदेश में रोजगार दिलाने संबंधी विज्ञापन देखा था। इसके बाद उसने कैथल रोड स्थित सरकारी आईटीआई के पास पटियाला चौक पर बीजीएस इमिग्रेशन कंसल्टेंट से संपर्क किया। आरोप है कि सोमबीर ने उसे जापान में पक्की नौकरी, 1.70 लाख रुपये मासिक वेतन और डेढ़ साल का अनुबंध दिलाने का भरोसा दिया। शुरुआत में तीन लाख रुपये लेकर पहले इंडोनेशिया भेजने और 45 दिन बाद जापान का वर्क वीजा दिलाने की बात कही गई थी।गोल्ड लोन लेकर दिए रुपये, इंडोनेशिया पहुंचते ही मांगे आठ लाखरोहित ने बताया कि उसने अपने गहने गिरवी रखकर बैंक से गोल्ड लोन लिया और 20 अगस्त 2025 को तीन लाख रुपये नकद दे दिए। इसके बाद परिवार ने चार लाख रुपये नकद और एक लाख रुपये फोन-पे के माध्यम से आरोपी के खाते में जमा करवाए। आठ जनवरी 2026 को साहिल नामक व्यक्ति के खाते से तीन लाख रुपये आरटीजीएस के जरिये आरोपी के खाते में भेजे गए। इंडोनेशिया पहुंचते ही सोमबीर ने शेष आठ लाख रुपये देने का दबाव बनाया और कहा कि रकम नहीं देने पर वह वहीं फंसा रह जाएगा। युवक ने बताया कि वह इस धमकी से डर गया और परिवार से बाकी रकम का इंतजाम करने को कहा। उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने न तो उसे जापान भेजा और न ही उसका पासपोर्ट वापस किया। भारत लौटने के लिए उससे ऐसा वीडियो भेजने को कहा गया, जिसमें वह अपनी मर्जी से वापस आने और एजेंट की कोई गलती नहीं होने की बात कहे।पुलिस ने इस मामले में आरोपी सोमबीर के खिलाफ धोखाधड़ी कर राशि ऐंठने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।राजू सिंह, प्रभारी, सिविल लाइन थाना