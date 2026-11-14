Jind News: पुरानी रंजिश में परिवार पर हथियारों से हमला, चार पर एफआईआर

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हाट निवासी अनिल ने एफआईआर में बताया कि छह नवंबर देर शाम उसका भाई राजेश घर से बाहर घूमने गया था। आरोप है कि इसी दौरान गांव के मोनू ने उस पर हथियार से हमला कर हाथ, पैर और सिर पर चोटें मारीं। घायल राजेश घर पहुंचा और परिजनों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद अनिल और उसकी मां कमला बाहर गए और मोनू से राजेश को चोट मारने का कारण पूछा।इस पर मोनू के भाई बलिंद्र ने कहा कि राजेश गाली दे रहा था, इसलिए उसके साथ मारपीट की गई। अनिल ने सुबह पंचायत में मामला सुलझाने की बात कही, लेकिन आरोप है कि इसके बाद मोनू, बलिंद्र, उनके पिता पालेराम की पत्नी और बलिंद्र की पत्नी ने मिलकर अनिल, राजेश और उनकी मां कमला पर हथियारों से हमला कर दिया। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्य और बच्चे भी हमले की चपेट में आए। परिजनों ने घायलों को नागरिक अस्पताल सफीदों पहुंचाया।वहां से उन्हें मेडिकल कॉलेज खानपुर रेफर कर दिया गया। राजेश और कमला को खानपुर में भर्ती किया गया, जबकि अनिल को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। अनिल ने बताया कि रोहतक पीजीआई में 11 नवंबर तक उसका उपचार चला। इसके बाद उसे छुट्टी दे दी गई।पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को नामजद करते हुए उनके खिलाफ हमला करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।सतीश कुमार, प्रभारी, पुलिस थाना सफीदों