Jind News: दीक्षांत समारोह में डीएड-बीएड विद्यार्थियों को दीं डिग्रियां

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मुख्य अतिथि वीरेंद्र शर्मा ने विद्यार्थियों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धि के लिए बधाई दी और आगे भी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का संदेश दिया। समारोह में अंकुर स्कूल के उन विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने गोहाना में आयोजित दिव्यांग ओलंपिक में विभिन्न स्पर्धाओं में पदक जीतकर स्कूल और जिले का नाम रोशन किया। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को पदक वितरित कर उनकी उपलब्धि की सराहना की।इस दौरान सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहायक महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त सुरेश कौशिक ने भी बतौर अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष रोशन लाल गोयल, पूर्व अध्यक्ष केसी गुप्ता, प्राचार्य ममता शर्मा, ट्रस्टी प्रदीप शर्मा, दीपक शर्मा, विकास शर्मा और प्रवीण अग्रवाल मौजूद रहे।