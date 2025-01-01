Jind News: सॉफ्टबॉल में जींद की बेटियों ने जीता स्वर्ण पदक

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प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर जींद की टीम ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन से विद्यालय और गांव में खुशी का माहौल है।विद्यालय प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद ने स्नेह और सुखजीत को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेल विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। नियमित अभ्यास और अनुशासन के साथ खिलाड़ी आगे भी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।गांव जामनी के सरपंच दलवीर सिंह सिंगरोहा ने भी दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि गांव की बेटियों ने अपनी मेहनत से पूरे क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है।