Jind News: राष्ट्रीय स्तर पर चमके जनक मलिक, सफीदों क्षेत्र का बढ़ाया मान

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चैंपियनशिप में देशभर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारतीय ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जनक मलिक ने अपने दमखम, तकनीक और आत्मविश्वास का शानदार परिचय देते हुए प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़कर स्वर्ण पदक हासिल किया।जनक की इस उपलब्धि से गांव रामनगर सहित पूरे सफीदों क्षेत्र में खुशी की लहर है। जनक मलिक की जीत पर उनके परिवारजनों, ग्रामीणों, खेल प्रेमियों और समाजसेवियों ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने जनक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि वह भविष्य में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी शानदार प्रदर्शन कर देश और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे।राष्ट्रीय स्तर पर मिला यह स्वर्ण पदक जनक मलिक की मेहनत और प्रतिभा का प्रमाण है। क्षेत्रवासियों को अब उनसे भविष्य में और भी बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद है।