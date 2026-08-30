Jind News: महंगाई से बिगड़ा परिवारों का बजट युवाओं के सामने रोजगार की चुनौती

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पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर आगामी तैयारियों को लेकर विचार-विमर्श किया। बैठक में प्रोफेसर रणधीर सिंह चीका ने प्रदेश सरकार पर जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाए।उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोलना नहीं बल्कि जनता की परेशानियों और उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए। युवा प्रदेश महासचिव विकास सिहाग ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है और परिवारों का बजट प्रभावित हो रहा है।उन्होंने कहा कि युवाओं के सामने रोजगार की चुनौती बनी हुई है। किसान अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं वहीं छोटे दुकानदार और व्यापारी भी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।उन्होंने सरकार से पूछा कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ सत्ता सौंपी थी, उनका क्या हुआ। बैठक में हलका प्रधान सुनील कंडेला, कृष्ण सिहाग, विकास सिहाग और कर्मबीर मोना मौजूद रहे।