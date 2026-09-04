Jind News: भारतीय लैक्रोस टीम का शानदार प्रदर्शन

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प्रतियोगिता में जींद की नैंसी गोयत, अन्नू बूरा और सर्वेश बलहारा ने भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। महिला टीम की कांस्य पदक जीत को जिले के खेल जगत में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।तीनों खिलाड़ी लैक्रोस संघ जींद के अंतर्गत रॉयल स्पोर्ट्स अकादमी, पांडू पिंडारा में नियमित प्रशिक्षण ले रही हैं। वे मुख्य प्रशिक्षक राजपाल रेढू और सहायक प्रशिक्षक मनदीप श्योकंद की देखरेख में अभ्यास करती हैं। खिलाड़ियों की उपलब्धि पर रॉयल स्पोर्ट्स अकादमी के संचालक जितेंद्र बांगर, लैक्रोस संघ जींद के प्रधान सोमनाथ सैनी, कुलदीप अहलावत डीपीई, एईओ मुनीत बेरवाल, जसवंत कोच, राजिंदर डीपीई ने खुशी जताई।