Jind News: बुखार से पीड़ित लोगों की पहचान उनके नमून लेकर भेजे लैब

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टीमों ने मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सोर्स रिडक्शन और एंटी लार्वा गतिविधियां भी कीं। ग्रामीणों को वेक्टर बोर्न डिजीज (वीबीडी) से बचाव के प्रति जागरूक कर पंपलेट वितरित किए गए। अभियान में वीरेंद्र दलाल, देवी राम कौशिक, राजेश रेढ़ू, संजय शर्मा, कृष्ण कुमार, सौरभ, रेखा कौशिक समेत आशा वर्करों की टीमों ने भाग लिया। उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग की अपील करते हुए सप्ताह में एक दिन, विशेषकर रविवार को घर में पानी के सभी स्रोतों की सफाई करने को कहा।

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जींद। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने वीरवार को निर्जन, लखमीरवाला और मांडोखेड़ी गांवों में फीवर मास सर्वे अभियान चलाया। स्वास्थ्य कर्मियों और आशा वर्करों ने घर-घर जाकर बुखार से पीड़ित लोगों की पहचान की। मरीजों की रक्त पट्टिकाएं तैयार कर जांच के लिए लैब भेजी गईं।