फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Identify people suffering from fever, collect their samples, and send them to the

Jind News: बुखार से पीड़ित लोगों की पहचान उनके नमून लेकर भेजे लैब

Thu, 10 Sep 2026 11:35 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
Identify people suffering from fever, collect their samples, and send them to the
जींद। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने वीरवार को निर्जन, लखमीरवाला और मांडोखेड़ी गांवों में फीवर मास सर्वे अभियान चलाया। स्वास्थ्य कर्मियों और आशा वर्करों ने घर-घर जाकर बुखार से पीड़ित लोगों की पहचान की। मरीजों की रक्त पट्टिकाएं तैयार कर जांच के लिए लैब भेजी गईं।
विज्ञापन


टीमों ने मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सोर्स रिडक्शन और एंटी लार्वा गतिविधियां भी कीं। ग्रामीणों को वेक्टर बोर्न डिजीज (वीबीडी) से बचाव के प्रति जागरूक कर पंपलेट वितरित किए गए। अभियान में वीरेंद्र दलाल, देवी राम कौशिक, राजेश रेढ़ू, संजय शर्मा, कृष्ण कुमार, सौरभ, रेखा कौशिक समेत आशा वर्करों की टीमों ने भाग लिया। उन्होंने ग्रामीणों से सहयोग की अपील करते हुए सप्ताह में एक दिन, विशेषकर रविवार को घर में पानी के सभी स्रोतों की सफाई करने को कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed