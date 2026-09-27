Jind News: मकान का दरवाजा तोड़कर दस हजार रुपये और घरेलू सामान चोरी

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जींद। शहर के बैंक रोड स्थित शर्मा नगर में चोर रात के समय एक मकान का दरवाजा तोड़कर दस हजार रुपये और घरेलू सामान चोरी कर ले गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ चोरी की एफआईआर दर्ज कर ली है। शर्मा नगर निवासी साहिल गोयल ने बताया कि 24 सितंबर की रात अज्ञात व्यक्ति ने उसके मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। घटना का पता चलने पर मामले की सूचना पुलिस को दी। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद