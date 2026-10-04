Jind News: साइबर ठगी से बचने को जीआरपी ने किया जागरूक

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पुलिस टीम ने प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय और टिकट काउंटरों पर पहुंचकर यात्रियों को साइबर ठगों के तरीकों के बारे में जानकारी दी।पुलिस ने बताया कि ठग फर्जी लिंक भेजकर, बैंक अधिकारी बनकर फोन करके तथा ओटीपी और अन्य गोपनीय जानकारी हासिल कर लोगों के बैंक खातों से रकम निकाल रहे हैं। उन्होंने लोगों से किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश पर तुरंत भरोसा नहीं करने की अपील की।पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बैंक खाते से जुड़ी जानकारी, एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल और मोबाइल पर आने वाला ओटीपी साझा न करें।अनजान नंबर से भेजे गए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें और संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें। पुलिस ने कहा कि साइबर अपराध से बचाव के लिए सतर्कता ही सबसे प्रभावी उपाय है। संवाद