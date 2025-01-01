फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   GRP makes passengers aware about cyber crime

Jind News: जीआरपी ने यात्रियों को साइबर अपराध के प्रति किया जागरूक

Thu, 03 Sep 2026 12:26 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
GRP makes passengers aware about cyber crime
फोटो 02जेएनडी12-रेलवे जंक्शन पर यात्रियों को जागरूक करते हुए एएसआई कविता। स्रोत पुलिस
जींद। साइबर अपराध के प्रति यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से जीआरपी ने बुधवार को रेलवे जंक्शन पर यात्रियों को जागरूक किया। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को साइबर ठगी के विभिन्न तरीकों और इससे बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। इस दौरान एएसआई कविता ने यात्रियों को बताया कि साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके बैंक खातों और निजी जानकारी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सतर्कता और जागरूकता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अनजान मोबाइल नंबरों से आने वाली कॉल पर भरोसा न करने और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed