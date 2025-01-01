Jind News: जीआरपी ने यात्रियों को साइबर अपराध के प्रति किया जागरूक
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:26 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:26 AM IST
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जींद। साइबर अपराध के प्रति यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से जीआरपी ने बुधवार को रेलवे जंक्शन पर यात्रियों को जागरूक किया। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को साइबर ठगी के विभिन्न तरीकों और इससे बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। इस दौरान एएसआई कविता ने यात्रियों को बताया कि साइबर अपराधी अलग-अलग तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनके बैंक खातों और निजी जानकारी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सतर्कता और जागरूकता ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अनजान मोबाइल नंबरों से आने वाली कॉल पर भरोसा न करने और किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। संवाद
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