Jind News: जन्माष्टमी पर सजेगा श्रीकृष्ण का दरबार, मंदिरों में झांकियों से लेकर प्रसाद तक की तैयारी

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प्राचीन भूतेश्वर मंदिर में इस बार वृंदावन से आए कलाकार राधा-कृष्ण की आकर्षक झांकियां प्रस्तुत करेंगे। मंदिर की सजावट के लिए दिल्ली से करीब 50 किलो फूल मंगाए जाएंगे। परिसर को रंगीन बल्ब और लड़ियों से सजाने के साथ भगवान श्रीकृष्ण के झूले भी लगाए जाएंगे।शिव प्राचीन महादेव ट्रस्ट के प्रधान राजपाल सैनी, महासचिव राकेश बंसल और कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि जन्माष्टमी पर करीब एक क्विंटल चरणामृत तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 25 किलो धनिया और खांड से प्रसाद बनाया जाएगा। चरणामृत में दही, शहद और तुलसी भी मिलाई जाएगी। जन्माष्टमी के बाद छठी के अवसर पर मंदिर में भजन संध्या होगी। दोपहर चार से शाम सात बजे तक भजन होंगे और इसके बाद प्रसाद वितरित किया जाएगा। पुजारी ऋषिराम शर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं को करीब 20 किलो चरणामृत और धनिये का प्रसाद वितरित किया जाएगा। मंदिर में भजन संध्या भी आयोजित होगी।जयंती देवी मंदिर को करीब 40 किलो फूलों और रोशनी से सजाया जाएगा। पुजारी नवीन कुमार शास्त्री ने बताया कि रात 12 बजे के बाद चरणामृत और हलवे का प्रसाद वितरित किया जाएगा। महिला श्रद्धालुओं के लिए भजन और नृत्य का आयोजन भी होगा। वनखंड महादेव मंदिर में 50 से 60 किलो फूलों से सजावट की जाएगी। दिल्ली से फूल मंगाए जाएंगे और नीतिन मोहन आर्ट ग्रुप की ओर से झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी।