फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Inflation hits: Buffalo milk at Rs 100, cow milk at Rs 80 per kg...rates fixed in meeting

महंगाई की मार : भैंस का दूध 100, गाय का 80 रुपये किलो...बैठक में तय किए रेट

Thu, 03 Sep 2026 12:47 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Inflation hits: Buffalo milk at Rs 100, cow milk at Rs 80 per kg...rates fixed in meeting
02जेएनडी26: करसोला गांव के पशुपालक दूध के दाम बढ़ाने का सामूहिक फैसला लेते हुए। संवाद
जुलाना। गांव करसोला के पशुपालकों ने पशुपालन की बढ़ती लागत को देखते हुए दूध और घी के नए भाव तय किए हैं। भैंस का दूध 100 रुपये और देशी गाय का दूध 80 रुपये प्रति किलो किया गया है। साथ ही दूध-घी में मिलावट पाए जाने पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का सामूहिक फैसला लिया गया है।
विज्ञापन

गांव के सरपंच महेंद्र सिंह लाठर की अध्यक्षता में हुई बैठक में पशुपालन से जुड़े बढ़ते खर्चों पर चर्चा की गई। पशुपालकों ने कहा कि पिछले कुछ समय में पशुओं के चारे, बाखर और अन्य जरूरी सामग्री के दाम बढ़ने के साथ पशुओं की खरीद भी महंगी हुई है। ऐसे में पुराने भाव पर दूध बेचना पशुपालकों के लिए मुश्किल होता जा रहा है।
विज्ञापन

बैठक में सर्वसम्मति से भैंस के दूध का भाव 100 रुपये प्रति किलो और देशी गाय के दूध का भाव 80 रुपये प्रति किलो निर्धारित किया गया। पशुपालकों ने दूध से तैयार होने वाले शुद्ध घी के दाम भी तय किए। इसके अनुसार भैंस के दूध का शुद्ध घी 1500 रुपये प्रति किलो और गाय के दूध का शुद्ध घी 2200 रुपये प्रति किलो के भाव से उपलब्ध कराया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

मिलावट मिलने पर 21 हजार रुपये का जुर्माना
बैठक में पशुओं के व्यापारी एवं अनुभवी पशुपालक संजय लाठर ने कहा कि पशुपालन की लागत लगातार बढ़ रही है। चारे से लेकर पशुओं की खरीद तक हर स्तर पर खर्च बढ़ा है। ऐसे में दूध के भाव में संशोधन जरूरी हो गया है। पशुपालकों ने दूध और घी की गुणवत्ता को लेकर भी सामूहिक नियम बनाया। तय मानकों का उल्लंघन करने अथवा दूध या घी में मिलावट कर बेचने वाले व्यक्ति पर 21 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया। बैठक में मौजूद ग्रामीणों और पशुपालकों ने निर्णय का समर्थन करते हुए शुद्ध दूध और घी उपलब्ध कराने पर जोर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed