Jind News: नेत्र जांच शिविर में 550 विद्यार्थियों की जांच, 56 की आंखों में विकार

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क्लब के डायरेक्टर संदीप कालरा ने बताया कि संगठन की ओर से 10 हजार विद्यार्थियों की आंखों की जांच कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत अब तक चार शिविर लगाए जा चुके हैं। इन शिविरों में दो हजार विद्यार्थियों की आंखों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन शिक्षा और मोबाइल व लैपटॉप के अत्यधिक इस्तेमाल से आंखों में कई तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं।शिविरों में विद्यार्थियों को आंखों की सही देखभाल के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष दिनेश मलिक, राजेश भाटिया, राजकुमार हंस, वीरेंद्र हुड्डा आदि उपस्थित रहे।