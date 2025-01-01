Jind News: नेत्र जांच शिविर में 550 विद्यार्थियों की जांच, 56 की आंखों में विकार
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:17 AM IST
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गोहाना। लॉयंस क्लब गोहाना डायनामिक की ओर से बुधवार को राजकीय स्कूल बड़ौता में निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 550 विद्यार्थियों की आंखों की जांच की गई। इनमें 56 विद्यार्थियों की आंखों में विकार मिले। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को दवाएं दीं और आंखों की देखभाल के बारे में जानकारी दी।
क्लब के डायरेक्टर संदीप कालरा ने बताया कि संगठन की ओर से 10 हजार विद्यार्थियों की आंखों की जांच कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत अब तक चार शिविर लगाए जा चुके हैं। इन शिविरों में दो हजार विद्यार्थियों की आंखों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन शिक्षा और मोबाइल व लैपटॉप के अत्यधिक इस्तेमाल से आंखों में कई तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं।
शिविरों में विद्यार्थियों को आंखों की सही देखभाल के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष दिनेश मलिक, राजेश भाटिया, राजकुमार हंस, वीरेंद्र हुड्डा आदि उपस्थित रहे।
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क्लब के डायरेक्टर संदीप कालरा ने बताया कि संगठन की ओर से 10 हजार विद्यार्थियों की आंखों की जांच कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत अब तक चार शिविर लगाए जा चुके हैं। इन शिविरों में दो हजार विद्यार्थियों की आंखों की जांच की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन शिक्षा और मोबाइल व लैपटॉप के अत्यधिक इस्तेमाल से आंखों में कई तरह के विकार उत्पन्न हो रहे हैं।
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शिविरों में विद्यार्थियों को आंखों की सही देखभाल के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष दिनेश मलिक, राजेश भाटिया, राजकुमार हंस, वीरेंद्र हुड्डा आदि उपस्थित रहे।
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