Jind News: गणपति उत्सव का शुभारंभ, शोभायात्रा निकाली

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पहले दिन उन्होंने शिव तत्व और शिव महापुराण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिव की आराधना से मानसिक शांति मिलती है तथा पाप, ताप और संताप दूर होते हैं। कथा से पहले गणपति महाराज की अष्टधातु प्रतिमा विधि-विधान से स्थापित की गई। विज्ञापन

समिति प्रधान कैलाश सिंगला और संयोजक विनोद मंगला ने बताया कि उत्सव रविवार से शुरू हुआ है और शहरवासियों से कथा में पहुंचकर धर्मलाभ लेने की अपील की। इस मौके पर राकेश शर्मा, जयपाल बंसल, देवीराम गर्ग, सतीश बंसल, राजेश बाता, पवन मित्तल, पंडित मेहरचंद, पंडित रोशन लाल, सुरेंद्र सिंगला, रोहताश सिंगला, जियालाल गोयल, अनुपम जैन, वीरेंद्र चोपड़ा, महेंद्र सैनी, कुलदीप बड़नपुर, आशुतोष शर्मा मौजूद रहे। पहले दिन उन्होंने शिव तत्व और शिव महापुराण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिव की आराधना से मानसिक शांति मिलती है तथा पाप, ताप और संताप दूर होते हैं। कथा से पहले गणपति महाराज की अष्टधातु प्रतिमा विधि-विधान से स्थापित की गई।समिति प्रधान कैलाश सिंगला और संयोजक विनोद मंगला ने बताया कि उत्सव रविवार से शुरू हुआ है और शहरवासियों से कथा में पहुंचकर धर्मलाभ लेने की अपील की। इस मौके पर राकेश शर्मा, जयपाल बंसल, देवीराम गर्ग, सतीश बंसल, राजेश बाता, पवन मित्तल, पंडित मेहरचंद, पंडित रोशन लाल, सुरेंद्र सिंगला, रोहताश सिंगला, जियालाल गोयल, अनुपम जैन, वीरेंद्र चोपड़ा, महेंद्र सैनी, कुलदीप बड़नपुर, आशुतोष शर्मा मौजूद रहे।

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नरवाना। रेलवे रोड स्थित हुड्डा ग्राउंड में श्री सिद्धि विनायक सेवा समिति की ओर से 11वें गणपति उत्सव का सोमवार को शुभारंभ हुआ। थाना प्रभारी पूरण दास मुख्य अतिथि रहे। बाबा गैबी साहिब मंदिर के महंत अजयगिरी महाराज ने गणेश पूजन करवाया जिसके बाद एसएचओ पूरण दास ने हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा रवाना की। उत्सव के दौरान वृंदावन से आए कथावाचक राजेंद्र महाराज शिव महापुराण कथा सुना रहे हैं।