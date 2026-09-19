Jind News: आग से बचाव को लेकर दमकल विभाग ने किया जागरूक
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:20 AM IST
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जींद। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को जिला के विभिन्न दमकल केंद्रों के कर्मचारियों की ओर से स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों में फायर सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।
इस दौरान विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को आग से बचाव, आपात स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों और अग्निशमन यंत्रों के सही उपयोग के बारे में जानकारी दी गई।
दमकल विभाग की टीमों ने बताया कि आग लगने के प्रमुख कारणों की जानकारी होना और समय रहते सावधानी बरतना जरूरी है। आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय आसपास के लोगों को तुरंत सतर्क करना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। आपात स्थिति में डायल-112 पर सूचना देकर सहायता प्राप्त की जा सकती है।
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दमकल केंद्र सफीदों गेट, जींद की टीम ने गांव कंडेला स्थित गंगा पुत्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में फायर सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। दमकल कर्मचारियों ने विद्यार्थियों को गैस सिलिंडर में आग लगने की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों तथा फायर एक्सटिंग्विशर के सही प्रयोग के बारे में जानकारी दी। विद्यार्थियों को अलग-अलग परिस्थितियों में आग से बचाव के उपायों के बारे में भी समझाया गया।
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इस दौरान विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों को आग से बचाव, आपात स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों और अग्निशमन यंत्रों के सही उपयोग के बारे में जानकारी दी गई।
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दमकल विभाग की टीमों ने बताया कि आग लगने के प्रमुख कारणों की जानकारी होना और समय रहते सावधानी बरतना जरूरी है। आग लगने की स्थिति में घबराने के बजाय आसपास के लोगों को तुरंत सतर्क करना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। आपात स्थिति में डायल-112 पर सूचना देकर सहायता प्राप्त की जा सकती है।
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दमकल केंद्र सफीदों गेट, जींद की टीम ने गांव कंडेला स्थित गंगा पुत्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में फायर सेफ्टी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। दमकल कर्मचारियों ने विद्यार्थियों को गैस सिलिंडर में आग लगने की स्थिति में बरती जाने वाली सावधानियों तथा फायर एक्सटिंग्विशर के सही प्रयोग के बारे में जानकारी दी। विद्यार्थियों को अलग-अलग परिस्थितियों में आग से बचाव के उपायों के बारे में भी समझाया गया।