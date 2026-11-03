Jind News: बधाना में हुई हत्या के मामले में नौ लोगों के खिलाफ एफआईआर

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30 अक्तूबर को बधाना गांव में बाइक का हॉर्न बजाने को लेकर एक ही समुदाय के रवि और 47 वर्षीय सोहन के बीच कहासुनी हो गई थी। सोहन के घर के पास रवि बाइक का हॉर्न बजा रहा था। विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए।झगड़े में एक पक्ष की ओर से सोहन का भाई नरेंद्र और पिता गजा सहित परिवार की महिलाएं शामिल थीं जबकि दूसरे पक्ष की ओर से रवि, उसका ताऊ रघुबीर और रघुबीर का बेटा वजीर शामिल थे।दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले। झगड़े में सोहन सहित दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हो गए थे। सोहन को गंभीर हालत में उपचार के लिए पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया गया था जहां एक नवंबर को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वजीर का फिलहाल इलाज चल रहा है जबकि रघुबीर को नागरिक अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है।पुलिस ने इस मामले में रवि, दिनेश, प्रवीण, वजीर, चांदवीर, रघुबीर, कुलदीप, अमन और बोबली के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।