Jind News: छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर और कानूनी अधिकार

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कार्यशाला में विशेषज्ञों ने महिलाओं से जुड़े कानूनी प्रावधानों, शिकायत प्रक्रिया, पुलिस सहायता और साइबर सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की महिला प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कविता शर्मा ने महिलाओं के कानूनी अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी।उन्होंने छात्राओं से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और किसी भी तरह के उत्पीड़न या अनुचित घटना की स्थिति में उचित कानूनी सहायता लेने का आह्वान किया। परिषद की महिला सह-प्रमुख एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मनजीत कौर ने शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में बताया।महिला पुलिस थाना जींद से हेड कांस्टेबल सुमन, कांस्टेबल अनिता और कांस्टेबल आरती ने पुलिस सहायता से जुड़े पहलुओं पर जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं को आपात स्थिति में पुलिस से संपर्क करने, संदिग्ध परिस्थितियों में सतर्क रहने और समय रहते उचित कदम उठाने के लिए जागरूक किया।विशेषज्ञों ने साइबर सुरक्षा, सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत सुरक्षा और उत्पीड़न की स्थिति में शिकायत प्रक्रिया से जुड़े विद्यार्थियों के सवालों के जवाब भी दिए। जेआईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रबंध निदेशक अभिषेक बंसल ने कहा कि महिला सुरक्षा पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। विद्यार्थियों को अपने अधिकारों, कर्तव्यों और सुरक्षा उपायों की जानकारी होना जरूरी है। ऐसी कार्यशालाएं विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाने के साथ उन्हें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती हैं।