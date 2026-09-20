भाजपा राज में किसान, युवा और व्यापारी परेशान : सुरजेवाला

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से किसान, युवा, गरीब और व्यापारी समेत प्रदेश का हर वर्ग प्रभावित है। उन्होंने धान खरीद, एमएसपी और पराली के मुद्दे उठाते हुए सरकार से किसानों से जुड़े सवालों का जवाब मांगा।उन्होंने दावा किया कि किसान मंडियों में एमएसपी से कम दाम पर फसल बेचने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए सामान्य धान का एमएसपी 2441 रुपये और ग्रेड-ए धान का 2461 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है।सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और नशे की समस्या युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा और व्यापारियों को मिल रही धमकियों का मुद्दा उठाया। प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने कार्यकर्ताओं से गांव और बूथ स्तर तक पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने भी जमीनी स्तर पर संगठन विस्तार को प्राथमिकता बताया। कांग्रेस इन दिनों 18 से 21 सितंबर तक आठ ब्लॉकों में सम्मेलन कर रही है। कुमारी सैलजा ने किसानों, महिलाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दे उठाने की बात कही। बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह ने भी कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सक्रिय रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर लाजवंती ढिल्लों भी मौजूद रही।