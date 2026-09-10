Jind News: खेतों में बिजली गुल रहने पर किसानों ने जताया रोष

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किसानों प्रकाश, राकेश, सुरेंद्र साबड़ा, दिलबाग, राममेहर, रूपा, जसमेर, अनूप और सोनू ने बताया कि करीब एक माह से बधाना फीडर के धनखड़ी फीडर पर बिजली आपूर्ति प्रभावित है। आठ घंटे के निर्धारित शेड्यूल में बमुश्किल एक घंटे बिजली मिल रही है। बारिश कम होने के कारण धान की फसल को सिंचाई की अधिक जरूरत है, लेकिन बिजली नहीं मिलने से समय पर सिंचाई नहीं हो पा रही।किसानों के अनुसार पिछले करीब 10 दिन से पानीपत थर्मल प्लांट से बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की बात कही जा रही है। शाम चार बजे से रात 12 बजे तक निर्धारित शेड्यूल में भी पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही। किसानों ने धनखड़ी फीडर को कम लोड वाले दूसरे फीडर से जोड़कर वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। निगम के एसडीओ आनंद कुमार ने फोन पर जल्द समाधान का आश्वासन दिया।वर्जनपिछले कुछ दिनों से पानीपत थर्मल प्लांट से बिजली आपूर्ति में समस्या बनी हुई है। विशेषकर किसानों के शाम चार बजे से रात 12 बजे के शेड्यूल में कटौती हो रही है। आगामी चार-पांच दिन तक ऐसी दिक्कत आने की संभावना है। वहीं कम लोड वाले दूसरे फीडर से धनखड़ी फीडर को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।आनंद कुमार, एसडीओ, बिजली निगम