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Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Farmers continued their sit-in protest for the 22nd day, demanding the arrest of the accused.

Jind News: आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर 22वें दिन भी धरने पर बैठे रहे किसान

Tue, 13 Oct 2026 02:41 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:41 AM IST
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Farmers continued their sit-in protest for the 22nd day, demanding the arrest of the accused.
12 सफीदों 3 क्रमिक अनशन पर बैठे हुए 10 किसान व ग्रामीण। स्रोत किसान नेता

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सफीदों। जींद। गांव हाट स्थित 33 केवी बिजली घर में अधिवक्ता प्रवीण कुमार बूरा से कथित मारपीट के मामले में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना और क्रमिक अनशन सोमवार को 22वें दिन भी जारी रहा। किसान नेता नवीन मलिक ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी और गांव की बिजली व्यवस्था में सुधार होने तक आंदोलन जारी रहेगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को प्रदेश स्तर तक बढ़ाया जाएगा। धरने को बार एसोसिएशन सफीदों सहित प्रदेश की कई बार एसोसिएशनों का समर्थन मिला है।
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