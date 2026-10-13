धान खरीद में देरी से किसान परेशान, बाजरे की एमएसपी पर खरीद करे सरकार : बजरंग गर्ग

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नरवाना। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने नरवाना अनाज मंडी में धान खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि खरीद, उठान और भुगतान में देरी से किसानों व आढ़तियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बारिश से प्रदेश में छह लाख टन से अधिक धान भीगने का दावा करते हुए उन्होंने सरकार से जल्द खरीद और उठान सुनिश्चित करने की मांग की। गर्ग ने कहा कि सरकार बाजरे की 2900 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी पर खरीद करे ताकि किसानों को कम दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अनाज की खरीद ऑफलाइन कराने की मांग की। साथ ही गेहूं खरीद का आढ़तियों का 34 करोड़ रुपये बकाया कमीशन ब्याज सहित जारी करने और धान-गेहूं पर पहले की तरह 2.5 प्रतिशत कमीशन देने की मांग की। इस अवसर पर जियाराम गोयल, अनिल आर्य, जयदेव बंसल, विनोद मंगला, मोहित बंसल, सज्जन सिंगला, सुभाष सिंगला, सुशील मित्तल और राहुल गर्ग मौजूद रहे। संवाद