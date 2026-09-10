Jind News: कर्मी 17 सितंबर को सरकार को भेजेंगे ज्ञापन

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राज्य प्रधान गंगाराम मौन ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर रही है। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणवीर सिंह गंगवा से वार्ता के बावजूद मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को अधीक्षक अभियंताओं के माध्यम से सरकार के नाम मांगों का ज्ञापन भेजा जाएगा। समाधान नहीं होने पर 24 अक्टूबर से मंत्री रणवीर सिंह गंगवा के कैंप कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। आंदोलन को लेकर सभी ब्रांचों में बैठकें होंगी।नगरपालिका और फायर कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थनबैठक में 36 दिन से चल रही नगरपालिका एवं फायर कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया गया। एकमत प्रस्ताव पारित कर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों की हरसंभव मदद का निर्णय लिया गया।