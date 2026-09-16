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मिलावटखोरों पर फूड सेफ्टी विभाग की सख्ती

Wed, 16 Sep 2026 11:33 PM IST
Heera रोहतक ब्यूरो
रोहतक ब्यूरो Published by: Heera Updated Wed, 16 Sep 2026 11:33 PM IST
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त्योहारी सीजन से पहले लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए फूड सेफ्टी विभाग ने जांच अभियान तेज कर दिया है। विभाग की टीम ने जींद और नरवाना में विभिन्न दुकानों से खाद्य पदार्थों के छह सैंपल लिए हैं। सभी नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है।
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रिपोर्ट में गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जींद स्थित सैनी मिष्ठान भंडार से खोया, बर्फी और पनीर के नमूने लिए। इसके अलावा स्वामी स्वीट भंडार से पनीर का सैंपल लिया गया।
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