Jind News: विदेश भेजने के नाम पर युवक से दो लाख रुपये ठगे

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जींद। शहर की गांधी गली निवासी मोहित से अज्ञात ने विदेश भेजने, वीजा लगवाने और टिकट बुक करवाने के नाम पर दो लाख रुपये ठग लिए। साइबर पुलिस थाना ने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।शहर की गांधी गली निवासी मोहित ने एफआईआर में बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर विदेश भेजने से संबंधित एक विज्ञापन देखा था। विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। फोन पर बात करने वाले व्यक्ति ने उन्हें विदेश भेजने, वीजा लगवाने और टिकट बुक करवाने की बात कही।उसकी बातों में आकर आठ से 11 जुलाई के बीच आरोपी को अलग-अलग माध्यम से करीब दो लाख रुपये दे दिए। रुपये लेने के बाद आरोपी ने न तो विदेश भेजने की प्रक्रिया पूरी की और न ही वीजा व टिकट उपलब्ध करवाए। संपर्क करने पर भी जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्होंने पुलिस को शिकायत दी।थाना प्रभारी जगदीप सिंह ने बताया कि इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी कर राशि हड़पने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।