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Jind News: 1.20 करोड़ से संवरेगी शाहपुर माइनर, 16.5 किलोमीटर हिस्से की होगी रीमॉडलिंग

Thu, 17 Sep 2026 02:21 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:21 AM IST
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Shahpur Minor to be revamped at a cost of 1.20 crore; 16.5-km stretch to undergo remodeling.

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जींद। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने शाहपुर माइनर के रिमॉडलिंग के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपये का टेंडर जारी किया है। इसके तहत माइनर के आरडी 0 से 16500 तक यानी 16.5 किलोमीटर हिस्से का पुनर्निर्माण किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य माइनर की पानी वहन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ खेतों तक पानी के वितरण को बेहतर बनाना है।
माइनर जींद डिस्ट्रीब्यूटरी नंबर-5 के आरडी 52436/आर से निकलती है। कार्य पूरा होने के बाद माइनर की पानी वहन क्षमता और सिंचाई व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। शाहपुर माइनर का यह हिस्सा दालमवाला, शाहपुर, नगूरां और रायचंदवाला क्षेत्र से जुड़ा है।
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माइनर के रिमॉडलिंग से इन क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि विभाग की ओर से जारी टेंडर में इस माइनर से सीधे लाभान्वित होने वाले गांवों की संख्या, किसानों की संख्या या कुल सिंचित रकबे का अलग से उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए इनका आंकड़ा फिलहाल उपलब्ध नहीं है।
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वर्तमान में माइनर के पुराने और जर्जर हिस्सों के कारण पानी के समान वितरण में दिक्कत आने की स्थिति बनती है। माइनर की क्षमता प्रभावित होने से टेल तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाना चुनौती रहता है।
इसका असर विशेषकर अंतिम छोर के खेतों की सिंचाई पर पड़ सकता है। रिमॉडलिंग के बाद माइनर की संरचना को दुरुस्त करने के साथ पानी के प्रवाह को बेहतर करने का लक्ष्य है। टेंडर के अनुसार कार्य पूरा करने के लिए ठेकेदार को 270 दिन का समय दिया गया है।

10 हजार से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ
सिंचाई विभाग की तरफ से किसानों को बेहतर सुविधा देने के लिए टेंडर जारी किया गया है। इससे लगभग 10 हजार से ज्यादा किसानों की फसलों को लाभ मिलेगा। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जल्द काम शुरू करवाया जाएगा। -विकास एक्सईएन सिंचाई विभाग
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