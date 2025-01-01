पात्र व्यक्ति को योजनाओं के लाभ से वंचित न रखें : मिड्ढा

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जनसुनवाई में सड़क, शिक्षा, सफाई, पेंशन और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी शिकायतें आईं। डॉ. मिड्ढा ने अधिकारियों से कहा कि आमजन से जुड़ी शिकायतों के निपटारे में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई के माध्यम से लोगों को अपनी समस्याएं सीधे रखने का अवसर मिलता है और प्रशासन को भी जमीनी स्तर की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलती है।डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य अंत्योदय की भावना के साथ प्रत्येक पात्र और जरूरतमंद व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।किसान, श्रमिक, महिला, युवा और बुजुर्ग समेत समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। आमजन की समस्याओं का समाधान और क्षेत्र का निरंतर विकास उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लोगों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका समयबद्ध समाधान किया जाए।अंत में डॉ. मिड्ढा ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के पवित्र प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक है।