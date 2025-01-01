जिला स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता : कबड्डी और खो-खो में उचाना की छात्राएं अव्वल

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प्रतियोगिता का शुभारंभ बिट्टू नैन ने किया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से डॉ. भूप सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित होती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ-साथ खेल गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने छात्राओं को नियमित अभ्यास और मेहनत के दम पर अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित किया।पारंपरिक योग में नरवाना की याधिका प्रथम और आराध्या द्वितीय स्थान पर रही। आर्टिस्टिक पेयर में शताक्षी और कशिश की जोड़ी ने पहला स्थान हासिल किया। आर्टिस्टिक सिंगल में शताक्षी प्रथम और ट्विंकल द्वितीय रही। रिदमिक पेयर में ट्विंकल और मन्नत की जोड़ी ने प्रथम, जबकि शताक्षी और नव्या की जोड़ी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।शतरंज प्रतियोगिता में नरवाना की परमीत ने पहला स्थान हासिल किया। जींद की स्नेहा कटारिया दूसरे और सुमेधा सिंह तीसरे स्थान पर रही। जींद की योगिता ने चौथा तथा सफीदों की रुद्रांशी ने पांचवां स्थान प्राप्त किया। इन पांचों छात्राओं का चयन किया गया।