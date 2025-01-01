फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Paddy harvesting slows, farmers face increasing difficulties

Jind News: धान का उठान धीमा, मंडी में पैर रखने तक की जगह नहीं, किसानों की बढ़ी परेशानी

Tue, 13 Oct 2026 12:59 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
Paddy harvesting slows, farmers face increasing difficulties
फोटो 7 नरवाना। नईं अनाज मेला मंडी में धान से भरे बेगो के ढेर। संवाद।
नरवाना। नरवाना की अनाज मंडियों में धान का उठान धीमी गति से होने के कारण किसानों की परेशानी बढ़ती जा रही है। मंडियों में धान की ढेरियां जमा होने से जगह की कमी हो गई है और कई स्थानों पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। नई फसल लेकर पहुंचने वाले किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को देखते हुए सोमवार को एसडीएम जगदीश चंद्र ने लघु सचिवालय में खरीद सीजन की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को उठान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मार्केट कमेटी के अधिकारियों, खरीद एजेंसियों और ट्रांसपोर्टरों के साथ धान की खरीद, उठान और भुगतान की स्थिति पर चर्चा की गई। एसडीएम ने कहा कि मंडियों में खरीदे गए धान का समय पर उठान सुनिश्चित किया जाए ताकि मंडियों में अनावश्यक रूप से फसल जमा न हो और किसानों को अपनी उपज लेकर आने में परेशानी न हो। उन्होंने खरीद एजेंसियों और ट्रांसपोर्टरों को आपसी तालमेल से काम करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने मंडियों में साफ-सफाई, पेयजल, बिजली और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त रखने को भी कहा। इस दौरान नायब तहसीलदार रणवीर सिंह, बीडीपीओ तरुण सुथार, सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी अजय कुमार, वेयरहाउस निरीक्षक पवन कुमार, मार्केट कमेटी सचिव रोशन लाल और ट्रांसपोर्टर जोरा सिंह डुमरखा मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed