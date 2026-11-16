Jind News: देवव्रत ढांडा लगातार दूसरी बार बने ढांडा खाप के प्रधान
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:57 AM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:57 AM IST
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जींद। किठाना में कैथल रोड स्थित ढांडा खाप के निर्माणाधीन चबूतरे पर रविवार को हुई पंचायत में देवव्रत ढांडा को लगातार दूसरी बार प्रधान चुना गया। हरियाणा सहित अन्य राज्यों से पहुंचे ढांडा गोत्र के प्रतिनिधियों और बुजुर्गों ने सर्वसम्मति से उन्हें अगले पांच वर्षों के लिए जिम्मेदारी सौंपी।
दोबारा प्रधान चुने जाने पर देवव्रत ढांडा ने सभी प्रतिनिधियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधान का पद सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। समाज की एकजुटता ही खाप की असली ताकत है। सभी गांवों और परिवारों को साथ लेकर चलना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने, जरूरतमंद परिवारों की मदद करने और शिक्षा व सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने की बात कही।
पंचायत में पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा, रघबीर नंबरदार, मीर सिंह मिर्चपुर, सरपंच अशोक, सरपंच सुनील, राजा राम धनौरी, कुलदीप नंबरदार, दलबीर ढांडा, सरपंच सुभाष, देवेंद्र कंटरोली, पूर्व सरपंच सुखबीर और रलदू राम सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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फोटो कैप्शन
15जेएनडी26: दोबारा प्रधान चुने जाने पर देवव्रत ढांडा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते समाज के लोग। स्रोत: खाप
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दोबारा प्रधान चुने जाने पर देवव्रत ढांडा ने सभी प्रतिनिधियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधान का पद सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। समाज की एकजुटता ही खाप की असली ताकत है। सभी गांवों और परिवारों को साथ लेकर चलना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने, जरूरतमंद परिवारों की मदद करने और शिक्षा व सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने की बात कही।
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पंचायत में पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा, रघबीर नंबरदार, मीर सिंह मिर्चपुर, सरपंच अशोक, सरपंच सुनील, राजा राम धनौरी, कुलदीप नंबरदार, दलबीर ढांडा, सरपंच सुभाष, देवेंद्र कंटरोली, पूर्व सरपंच सुखबीर और रलदू राम सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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15जेएनडी26: दोबारा प्रधान चुने जाने पर देवव्रत ढांडा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते समाज के लोग। स्रोत: खाप