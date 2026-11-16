Jind News: देवव्रत ढांडा लगातार दूसरी बार बने ढांडा खाप के प्रधान

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दोबारा प्रधान चुने जाने पर देवव्रत ढांडा ने सभी प्रतिनिधियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधान का पद सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। समाज की एकजुटता ही खाप की असली ताकत है। सभी गांवों और परिवारों को साथ लेकर चलना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने, जरूरतमंद परिवारों की मदद करने और शिक्षा व सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने की बात कही।पंचायत में पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा, रघबीर नंबरदार, मीर सिंह मिर्चपुर, सरपंच अशोक, सरपंच सुनील, राजा राम धनौरी, कुलदीप नंबरदार, दलबीर ढांडा, सरपंच सुभाष, देवेंद्र कंटरोली, पूर्व सरपंच सुखबीर और रलदू राम सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।फोटो कैप्शन15जेएनडी26: दोबारा प्रधान चुने जाने पर देवव्रत ढांडा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते समाज के लोग। स्रोत: खाप