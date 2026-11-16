Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Devvrat Dhanda becomes head of the Dhanda Khap for the second consecutive time.

Jind News: देवव्रत ढांडा लगातार दूसरी बार बने ढांडा खाप के प्रधान

Mon, 16 Nov 2026 01:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Devvrat Dhanda becomes head of the Dhanda Khap for the second consecutive time.
15जेएनडी26: दोबारा प्रधान चुने जाने पर देवव्रत ढांडा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते समाज के लोग। - फोटो : samvad
जींद। किठाना में कैथल रोड स्थित ढांडा खाप के निर्माणाधीन चबूतरे पर रविवार को हुई पंचायत में देवव्रत ढांडा को लगातार दूसरी बार प्रधान चुना गया। हरियाणा सहित अन्य राज्यों से पहुंचे ढांडा गोत्र के प्रतिनिधियों और बुजुर्गों ने सर्वसम्मति से उन्हें अगले पांच वर्षों के लिए जिम्मेदारी सौंपी।
विज्ञापन

दोबारा प्रधान चुने जाने पर देवव्रत ढांडा ने सभी प्रतिनिधियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधान का पद सम्मान के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। समाज की एकजुटता ही खाप की असली ताकत है। सभी गांवों और परिवारों को साथ लेकर चलना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने आपसी मतभेदों को बातचीत से सुलझाने, जरूरतमंद परिवारों की मदद करने और शिक्षा व सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने की बात कही।
विज्ञापन

पंचायत में पूर्व विधायक अमरजीत ढांडा, रघबीर नंबरदार, मीर सिंह मिर्चपुर, सरपंच अशोक, सरपंच सुनील, राजा राम धनौरी, कुलदीप नंबरदार, दलबीर ढांडा, सरपंच सुभाष, देवेंद्र कंटरोली, पूर्व सरपंच सुखबीर और रलदू राम सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


फोटो कैप्शन
15जेएनडी26: दोबारा प्रधान चुने जाने पर देवव्रत ढांडा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करते समाज के लोग। स्रोत: खाप
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed