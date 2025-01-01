Jind News: बेटियों ने विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री को राखी बांधी

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अत्री ने कहा कि कोई भी पर्व हो, वह जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के साथ मनाने को प्राथमिकता देते हैं। समाज में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलना जरूरी है। यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है और उसकी बेटी पढ़ना चाहती है तो उसकी पढ़ाई का खर्च वहन करने के लिए वे हरसंभव सहयोग करेंगे।विधायक ने कहा कि बेटियों के सपनों को पूरा करने में आर्थिक स्थिति बाधा नहीं बनने दी जाएगी। जो बेटी पढ़-लिखकर अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल करना चाहती है और अपने सपने पूरे करने का लक्ष्य रखती है, उसके सपने को साकार करने में सहयोग किया जाएगा। बेटियों को शिक्षा के साथ-साथ आगे बढ़ने का अवसर देना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। रक्षाबंधन के अवसर पर विधायक द्वारा जरूरतमंद बेटियों के साथ त्योहार मनाने और उनकी शिक्षा में सहयोग का भरोसा देने की पहल की क्षेत्र में सराहना की गई।