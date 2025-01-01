फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   CRSU's Satish secured All India Rank 2 in JRF

Jind News: जेआरएफ में सीआरएसयू के सतीश ने हासिल की ऑल इंडिया रैंक 2

Wed, 16 Sep 2026 12:51 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
CRSU's Satish secured All India Rank 2 in JRF
फोटो 15जेएनडी12-यूजीसी-नेट और जेआरएफ क्वालीफाई करने वाले विद्या​र्थियों को सम्मानित करते हुए कु
जींद। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के नौ विद्यार्थियों ने यूजीसी-नेट और जेआरएफ परीक्षा में सफलता हासिल की है। इनमें छह विद्यार्थियों ने जेआरएफ और तीन ने यूजीसी-नेट क्वालीफाई किया है। जेआरएफ में सतीश ने ऑल इंडिया रैंक-2 हासिल कर विश्वविद्यालय का राष्ट्रीय स्तर पर गौरव बढ़ाया है।
विज्ञापन

जेआरएफ क्वालीफाई करने वाले विद्यार्थियों में सतीश, पंकज, विक्रम, प्रियंका, अंकित शर्मा और दिनेश शामिल हैं। वहीं शुभम, पूनम और वर्षा ने यूजीसी-नेट परीक्षा में सफलता हासिल की। एक ही विभाग के नौ विद्यार्थियों की सफलता को विश्वविद्यालय ने अकादमिक एवं शोध उत्कृष्टता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
विज्ञापन

कुलपति प्रोफेसर डॉ. रामपाल सैनी ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता विश्वविद्यालय की वास्तविक अकादमिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ शोध, नवाचार और ज्ञान-सृजन के लिए सक्षम बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

लक्ष्य है कि विद्यार्थी केवल डिग्री तक सीमित न रहें, बल्कि शोधकर्ता और ज्ञान-सृजक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। इस अवसर पर विभाग के डॉ. नरेश देशवाल, डॉ. रोहित राठी, डॉ. प्रवीण कुमार, डॉ. अतुल सहारण, डॉ. सुनीति, डॉ. नवीन कुमार और डॉ. प्रवीण गहलावत मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed