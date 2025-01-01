Jind News: गड्ढों में तब्दील सर्विस रोड का निर्माण शुरू, वाहन चालकों ने ली राहत की सांस

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सड़क कम और गड्ढे अधिक नजर आते थे। गहरे गड्ढों के चलते हर समय हादसा होने का डर बना रहता था। बारिश के दिनों में जलभराव होने के कारण परेशानी और बढ़ जाती थी। कई बार गड्ढों में वाहन गिरने से उनके स्पेयर पार्ट्स भी क्षतिग्रस्त हो रहे थे। बारिश के दौरान स्थिति और भी खराब हो जाती थी।जलभराव के कारण सड़क पर बने गहरे गड्ढे दिखाई नहीं देते थे, जिसके चलते कई वाहन चालक संतुलन बिगड़ने से गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। लंबे समय से ग्रामीणों और वाहन चालकों द्वारा इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की जा रही थी। इस समस्या को लेकर उन्होंने विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री से मुलाकात कर सड़क की मरम्मत करवाने की मांग की थी। अब संबंधित स्थान पर निर्माण कार्य शुरू होने से वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है।