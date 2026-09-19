Jind News: ओमनगर में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी, दो मकानों से पटाखों की 147 पेटियां बरामद

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सीएम फ्लाइंग को शनिवार को सूचना मिली थी कि ओमनगर स्थित दो मकानों में बड़ी मात्रा में पटाखों का स्टॉक किया गया है। सूचना पर डीएसपी अजीत बेनीवाल के दिशा-निर्देशन में एसआई बिजेंद्र सिंह और एसआई चरण सिंह की टीम ने पुलिस व फायर ब्रिगेड कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की। दोनों मकानों पर उस समय कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था।आसपास के लोगों की मदद से मकानों के ताले खुलवाकर जांच की गई तो अंदर पेटियों में पटाखे रखे मिले। जांच के दौरान दोनों मकानों से कुल 147 पेटियां बरामद हुई। पूछताछ में सामने आया कि मकान कमलेश कुमारी और नरसी के हैं। कृष्णा कॉलोनी निवासी सचिन ने दोनों मकान किराये पर लिए हुए थे। मकान मालिकों के अनुसार सचिन ने उन्हें बताया था कि वह यहां चिप्स और अन्य खाद्य सामग्री के पैकेट रखेगा।सूचना के आधार पर दो मकानों पर कार्रवाई की गई और दोनों मकानों से कुल पटाखों की 147 पेटियां बरामद हुई है। बरामद पटाखों में अनार, शॉट, बुलेट बम और रॉकेट समेत कई प्रकार के पटाखे शामिल हैं। मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है।पुलिस ने पटाखों को बरामद कर लिया है। मकानों को किराये पर लेने वाले व्यक्ति के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है।