Jind News: बच्चों ने मेहंदी प्रतियोगिता में दिखाई प्रतिभा, बहनों ने भाइयों को बांधी राखी

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जींद। पहला कदम फाउंडेशन की ओर से रक्षाबंधन पर्व उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। इस दौरान मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने आकर्षक डिजाइन बनाकर अपनी प्रतिभा दिखाई। इसके बाद बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुख, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। भाइयों ने भी बहनों के सम्मान और सुरक्षा का संकल्प लिया। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश वशिष्ठ ने कहा कि रक्षाबंधन प्रेम, विश्वास, सुरक्षा और जिम्मेदारी का पर्व है। ऐसे आयोजन बच्चों को भारतीय संस्कृति, संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संवाद