Jind News: शिविर का समापन, 200 युवाओं को मिले प्रमाणपत्र

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शिविर का आयोजन हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं जुलाना विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी की पहल पर महात्मा गांधी शिक्षा एवं समाज विकास संगठन के सहयोग से किया गया।समारोह में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गुर्जर मुख्य अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता कैप्टन योगेश बैरागी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित कर की गई।युवाओं को तकनीक के साथ कदमताल करने की जरूरत मुख्य अतिथि अशोक गुर्जर ने कहा कि वर्तमान दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक का है। संवाद