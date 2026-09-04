Jind News: जेल की सुरक्षा में सेंध, बोलिंग से पहुंचाया मोबाइल...दो नामजद
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:47 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:47 PM IST
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जींद। जिला जेल में बंद कैदियों तक बाहर से बॉलिंग के जरिए मोबाइल पहुंचाने का मामला सामने आया है। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने नोकिया मोबाइल, डाटा केबल और चार्जर बरामद किया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने दो को नामजद कर एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
जेल उप अधीक्षक विक्रम गिल ने दर्ज एफआईआर में बताया कि तीन सितंबर को बुर्ज नंबर तीन और चार के बीच अवैध सामान पहुंचाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद वार्डन नारायण, तेजा सिंह, सुरेंद्र और हेड वार्डन रामनिवास की टीम ने तलाशी अभियान चलाया।
तलाशी के दौरान वार्डन तेजा सिंह को काले रंग की पॉलिथीन मिली। पॉलिथीन खोलने पर नोकिया कंपनी का मोबाइल, डाटा केबल और चार्जर बरामद हुआ।
पूछताछ में बिहार निवासी बंदी वीरेंद्र पासवान ने पुलिस को बताया कि दो सितंबर की सुबह वह चक्कियों में दूध देने गया था। इसी दौरान हवालाती बंदी नवीन निवासी बुआना ने उन्हें लंगर के पीछे से बाहर से फेंकी गई वस्तु उठाने को कहा था। वीरेंद्र ने सामान उठाने से मना कर दिया था।
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पूछताछ में नवीन ने बताया कि रामराय निवासी जतिन ने अपने किसी परिचित के जरिए बॉलिंग करवाकर सामान जेल में पहुंचाया था। थाना प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि हवालाती नवीन और जतिन को नामजद किया गया है। एक अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।
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जेल उप अधीक्षक विक्रम गिल ने दर्ज एफआईआर में बताया कि तीन सितंबर को बुर्ज नंबर तीन और चार के बीच अवैध सामान पहुंचाए जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद वार्डन नारायण, तेजा सिंह, सुरेंद्र और हेड वार्डन रामनिवास की टीम ने तलाशी अभियान चलाया।
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तलाशी के दौरान वार्डन तेजा सिंह को काले रंग की पॉलिथीन मिली। पॉलिथीन खोलने पर नोकिया कंपनी का मोबाइल, डाटा केबल और चार्जर बरामद हुआ।
पूछताछ में बिहार निवासी बंदी वीरेंद्र पासवान ने पुलिस को बताया कि दो सितंबर की सुबह वह चक्कियों में दूध देने गया था। इसी दौरान हवालाती बंदी नवीन निवासी बुआना ने उन्हें लंगर के पीछे से बाहर से फेंकी गई वस्तु उठाने को कहा था। वीरेंद्र ने सामान उठाने से मना कर दिया था।
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पूछताछ में नवीन ने बताया कि रामराय निवासी जतिन ने अपने किसी परिचित के जरिए बॉलिंग करवाकर सामान जेल में पहुंचाया था। थाना प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि हवालाती नवीन और जतिन को नामजद किया गया है। एक अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है।